Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işi ile uğraşan Yusuf C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabanca ile ateş açan Yusuf C., oğlunu göğsünden vurdu. Kenan Sinan C., kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Kenan Sinan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahvaltıda oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

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