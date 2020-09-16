Kahvaltıda yediği salatalık nefes borusuna kaçtı, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Kahvaltıda yediği salatalık nefes borusuna kaçtı, yaşam mücadelesi veriyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinde kahvaltı yapan gencin nefes borusuna yediği salatalık kaçtı. Askeri helikopterle Şırnak'a sevk edilen genç, yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, sabah saatlerinde Beytüşşeba'a bağlı Taşkıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Caner Tekin, sabah kahvaltı yaptığı sırada yediği salatalık nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan Tekin, bir süre sonra yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin, için alarma geçen jandarma ekipleri, talihsiz genci askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk etti.

Tekin'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.