"Kahvaltının başkenti"nde "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, "Van kahvaltısı"nı dünyaya tanıtmak amacıyla haziran ayının ilk haftası pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü"de Van Gölü sahilinde kahvaltı yaptı.

Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması amacıyla 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı Van'da, "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle festival programının iptal edildiği Van'da, kent sakinleri evlerinde hazırladıkları kahvaltı sofralarını sosyal medya üzerinden paylaşarak etkinliğe destek verdi.

Yurdun dört bir yanında, yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve kara kovan balı gibi farklı ürünlerin bulunduğu ürünlerle hazırlanan kahvaltı sofralarına ait görüntüler, #dunyakahvaltıgunu etiketiyle paylaşıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bilmez de Konya'dan gelen şehit aileleri ve gazetecilerle Van kahvaltısı yaptı.

Kahvaltı denilince akla Van'ın geldiğini belirten Bilmez, Vanlıların, kentte ve başka illerde bu geleneği yaşattığını belirtti.

Konya'dan gelen misafirleriyle Van denizinin kenarında Van kahvaltısında bir araya geldiklerini aktaran Bilmez, "Bu geleneğimizi yaşatmak için gayret gösteriyoruz ve bütün Vanlılardan da bu gayreti göstermeye davet ediyoruz. Van kahvaltısına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Daha önce 51 bin 793 kişiyle 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunu kırarak tanıtımına büyük katkı sunuldu ve bu rekor tescillendi. Kahvaltımız aynı zamanda coğrafi tescil belgesi aldı. Salgın sürecini geride bıraktıktan sonra tekrar büyük kalabalıklarla Van sahilinde bir araya geleceğiz. Fidanlık sahilinde o yıl rekoru kırdığımız gibi tekrar buluşacağız." dedi.