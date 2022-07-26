İki arkadaşın şakalaşması kötü bitti! Biri hastanede yaşam savaşı verirken diğeri gözaltında - Son Dakika
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İki arkadaşın şakalaşması kötü bitti! Biri hastanede yaşam savaşı verirken diğeri gözaltında

26.07.2022 16:08

Kocaeli'de meydana gelen olayda bir kişi, kahvaltıya çağırdığı 19 yaşındaki arkadaşını, pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 18 yaşındaki şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Abdi İpekçi Mahallesi 1545 Sokakta bulunan bir evde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Furkan Ö., arkadaşı Volkan D.'yi (19) evine kahvaltıya davet etti.

SİLAH ATEŞ ALDI, GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Furkan Ö. evde bulunan pompalı tüfekle, arkadaşına şaka yaparken silah ateş aldı. Göğsünden yaralanan Volkan D. için hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI GENCİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye götürdü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken Furkan Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kocaeli'de şaka sırasında tüfekle kazara vurulduğu öne sürülen genç ağır yaralandı Kocaeli'de şaka sırasında tüfekle kazara vurulduğu öne sürülen genç ağır yaralandı Kahvaltıya davet ettiği arkadaşıyla şakalaşırken, pompalı tüfekle vurdu Kahvaltıya davet ettiği arkadaşıyla şakalaşırken, pompalı tüfekle vurdu
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki arkadaşın şakalaşması kötü bitti! Biri hastanede yaşam savaşı verirken diğeri gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki arkadaşın şakalaşması kötü bitti! Biri hastanede yaşam savaşı verirken diğeri gözaltında - Son Dakika
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