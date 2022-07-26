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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye götürdü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken Furkan Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Furkan Ö. evde bulunan pompalı tüfekle, arkadaşına şaka yaparken silah ateş aldı. Göğsünden yaralanan Volkan D. için hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki arkadaşın şakalaşması kötü bitti! Biri hastanede yaşam savaşı verirken diğeri gözaltında - Son Dakika

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