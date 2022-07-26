Kahvaltıya davet ettiği arkadaşıyla şakalaşırken, pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
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Kahvaltıya davet ettiği arkadaşıyla şakalaşırken, pompalı tüfekle vurdu

26.07.2022 16:28
Kahvaltıya davet ettiği arkadaşıyla şakalaşırken, pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, kahvaltıya çağırdığı 19 yaşındaki arkadaşını, şakalaşırken pompalı tüfekle göğsünden vurdu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, kahvaltıya çağırdığı 19 yaşındaki arkadaşını, şakalaşırken pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 18 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

Olay, Abdi İpekçi Mahallesi 1545 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Furkan Ö., arkadaşı Volkan D.'yi (19) evine kahvaltıya davet etti. Furkan Ö. evde bulunan pompalı tüfekle, arkadaşına şaka yaparken silah ateş aldı. Göğsünden yaralanan Volkan D. için hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye götürdü.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken Furkan Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Mert Gürenç - İHA)

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahvaltıya davet ettiği arkadaşıyla şakalaşırken, pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

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