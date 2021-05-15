Kahve Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kahve Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Kahve Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kahve Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 23:15
Kahve Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kahve Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Kahve alerjisi, kahvenin içerdiği maddelerin kişilerin vücudunda beklenmedik bir etki oluşturması ile ortaya çıkar. Genellikle kafein bazlı besinler ve içecekler hassas bünyeye sahip kişilerde alerjiye yol açabilir.

Kahve alerjisi, kahvenin içerdiği maddelerin kişilerin vücudunda beklenmedik bir etki oluşturması ile ortaya çıkar. Genellikle kafein bazlı besinler ve içecekler hassas bünyeye sahip kişilerde alerjiye yol açabilir.

Kahve Alerjisi Nedir?

Kahve, dünyadaki pek çok insan tarafından sevilerek tüketilen bir içecektir. Kahvenin içinde bulunan bileşenler, genellikle zihni canlandırır ve insanların kendini iyi hissetmesine yardımcı olur. Fakat bazı kişiler ise, kahve içtikten sonra kendisini hasta hissedebilir.

Kahve alerjisi, çok duyulmayan bir kavram olsa da bazı hassas bünyeler de kendini gösterebiliyor. Kahve tükettikten sonra kendini hasta gibi hisseden ve deride kaşınma ağız kuruluğu ve ağızda karıncalanma gibi belirtiler gösteren kişilerde kahve alerjisi olduğu söylenebilir. Kahve alerjisine kahvenin içinde bulunan bileşenlerden biri ya da birkaçı neden olabilir.

Kahve Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Kahve alerjisine genellikle kahvenin içinde yer alan kafein neden olur. Bunun yanında kahve alerjisine kahve çekirdeklerinin üzerindeki tozun da neden olabileceği düşünülüyor. Kahve, mideye ulaştıktan 15 dakika sonra kana karışır. Daha sonra vücutta tesirleri görülmeye başlar. Beyne giden damarları daraltır ve bunu beyin tehdit olarak algılar. Bunun sonucunda kendini korumak için uyanık kalınmasını sağlar. Aynı zamanda stres hormonunun yükselişe geçmesini sağlar.

Kahve Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Kahve Alerjisi Belirtileri

Kahve alerjisi, deride kaşınma, ağız kuruluğu, boğazda karıncalanma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bunun dışında panik atak başlangıcı olarak ajitasyon, kas ağrısı, sinirlilik ve endişe de önemli bir artış görülür. Kan basıncını ve kalp atışlarını önemli ölçüde hızlandırır. Kan damarlarının daralmasına, el ve ayakların soğumasına yol açar. Vücudun stres altında verdiği tepkilere benzeyen tepkiler ortaya çıkar. Aynı zamanda adrenalin ve depomin hormonlarının salgılanmasını sağlar.

Adrenalin uyanıklık ve hareketliliğin artmasını sağlar. Dopamin hormonu ise, beyinde bulunan keyif merkezlerinin uyarılmasını sağlar. Bu sayede vücudun enerji düzeyi artar, dinçlik, uyanık, keyif ve rahatlık duyguları kısa süreli de olsa artar. Kahve alerjisi olan kişilerin pasta ve çikolata gibi diğer kafein içeren ürünlere karşı da hassasiyeti olabilir. Bu kişilerin kahve ve kafein içeren maddelerden uzak durması oldukça önemlidir.

Kahve Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Kahve alerjisi, bazı diyet programları ile kontrol altına alınabilir. Sabahları kahve tüketmek yerine başka bir içecek tüketmeye özen göstermeniz gerekir. Kahve alerjisi olan kişiler alerji uzmanına başvurarak gerekli test ve tahlillerin yapılmasını isteyebilir. Kahve alerjisi olduğu tespit edilirse hayatınızdan kahveyi tamamen çıkartmalı ya da önemli ölçüde azaltmalısınız. Kahve alerjisi, kahvenin içinde bulunan başka bir bileşenden kaynaklanıyorsa o maddeden uzak durmanız gerekir. Kurabiye ya da kek yemeden önce içinde kahve olmadığından emin olmanız gerekir. Kafein içeren besinlerden ve içeceklerden uzak durmanız gerekir

Kahve Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Kahve alerjisi tedavisinde en dikkat edilmesi gereken konu kahvenin günlük hayattan çıkarılmasıdır. Kahve içindeki bileşenlere karşı alerjisi olan kişilerin bazı ürünlere karşı da hassasiyeti olabilir. Bu kişilerin şu ürünlerden uzak durması gerekir;

Kahve çeşitleri

Enerji içecekleri

Beyaz çay gibi çay çeşitleri

Gazlı içecekler

Alkolsüz içecekler

Çikolata ve çikolata çeşitleri

Kakao tozu içeren tüm besinlerden kahve içinde bulunan bileşenlere karşı hassasiyeti olanların uzak durması gerekir.

Kahve Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kahve Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Enerji, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kahve Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kahve Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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