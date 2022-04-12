Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu

12.04.2022 09:42

Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu Adana polisi durduğu tırda hassas burunlu köpeğin koku almaması için üzeri kahve ile kaplı 79 kilo 400 gram esrar ele geçirirken, 4 zanlıyı gözaltına aldı Adana polisi durduğu tırda...

Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu

Adana polisi durduğu tırda hassas burunlu köpeğin koku almaması için üzeri kahve ile kaplı 79 kilo 400 gram esrar ele geçirirken, 4 zanlıyı gözaltına aldı

ADANA - Adana polisi durduğu tırda hassas burunlu köpeğin koku almaması için üzeri kahve ile kaplı 79 kilo 400 gram esrar ele geçirirken, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halinde olduğu belirlenen şüpheli bir tırın peşine düştü. Narkotik polisinin bir süre takip ettiği tır sürücüsü, 'dur' ihtarıyla sağa çekti. Durdurulan araçta narkotik köpek Aşil ile arama yapıldı. Aşil'in, tırda yüklü tekstil ürünlerinin bulunduğu kutulara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 4 ayrı valizin içinden 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Bu arada, uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğin kokuyu alamaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi. Tır sürücüsü M.E.ile yanındaki A.D.ile M.E.D.gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.E. ifadesinde, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Araçta uyuşturucu madde olduğundan haberim yoktu" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu
Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu
Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu
Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu
Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu
Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu
Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu
Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu
Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu

YORUMLAR
500
79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:12:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement