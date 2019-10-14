Kahve Dünyası yurt dışında 15. şubesini Dubai'de açtı

Türkiye 'de açtığı mağazalarla büyümesini sürdüren Kahve Dünyası, yurt dışındaki 15'inci mağazasını Dubai 'de açtı.

Haber Yayın Tarihi:

Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz