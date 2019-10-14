Kahve Dünyası yurt dışında 15. şubesini Dubai'de açtı
1 saat önce
Türkiye'de açtığı mağazalarla büyümesini sürdüren Kahve Dünyası, yurt dışındaki 15'inci mağazasını Dubai'de açtı.
Türkiye'de açtığı mağazalarla büyümesini sürdüren Kahve Dünyası, yurt dışındaki 15'inci mağazasını Dubai'de açtı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:52
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