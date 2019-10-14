Son Dakika Haberleri: Kahve Dünyası yurt dışında 15. şubesini Dubai'de açtı
Son Dakika Ekonomi Kahve Dünyası yurt dışında 15. şubesini Dubai'de açtı

Kahve Dünyası yurt dışında 15. şubesini Dubai'de açtı

1 saat önce

Türkiye'de açtığı mağazalarla büyümesini sürdüren Kahve Dünyası, yurt dışındaki 15'inci mağazasını Dubai'de açtı.

Kahve Dünyası yurt dışında 15. şubesini Dubai'de açtı, System.String[]

Türkiye'de açtığı mağazalarla büyümesini sürdüren Kahve Dünyası, yurt dışındaki 15'inci mağazasını Dubai'de açtı.

Türkiye, Dubai, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:52 
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