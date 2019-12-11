Kahve Festivali'nde İzmit pişmaniyesine büyük ilgi - Son Dakika
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Kahve Festivali'nde İzmit pişmaniyesine büyük ilgi

6 saat önce

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Kocaeli Kahve Festivali'ne İzmit Belediyesi tarafından açılan pişmaniye standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kahve Festivali'nde İzmit pişmaniyesine büyük ilgi, System.String[]

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Kocaeli Kahve Festivali'ne İzmit Belediyesi tarafından açılan pişmaniye standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


İzmit Belediyesi "Kahvenin en iyileri Kocaeli'ye geliyor" sloganıyla Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Kocaeli Kahve Festivali'ne kentin meşhur lezzeti olan İzmit pişmaniyesi ile katıldı. 3 pişmaniye firmasının yer aldığı İzmit Belediyesi standında ziyaretçilere kahve yanında pişmaniye ikramı yapıldı. Gastro İzmit Chef's İstanbul mutfak atölyesi şeflerinin pişmaniye ile yaptığı kurabiyelerde büyük ilgi gördü.


İzmit Belediyesi standında fotoğraf çekimi için özel olarak hazırlanan Atatürk portresi köşesinde ziyaretçiler kurgusal olarak Atatürk'le kahve içme pozu verdiler. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
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