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Kahve fincanlarıyla Guinnes'e aday

4 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Mesude Işıklı, 12 yılda biriktirdiği 3 bin kahve fincanıyla Guinnes rekorlar kitabına girmek istiyor.

Kahve fincanlarıyla Guinnes'e aday, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Mesude Işıklı, 12 yılda biriktirdiği 3 bin kahve fincanıyla Guinnes rekorlar kitabına girmek istiyor.


Kadirli Osman Gazi Anadolu lisesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Mesude Işıklı (43) 12 yıl önce bir akraba ziyaretinde içilen kahvenin ardından kendisine hediye edilen 100 yıllık kahve fincanı takımıyla koleksiyon yapmaya karar verdi. Mesude Işıklı zaman içerisinde gezdiği kentlerden, arkadaşlarından ve akrabalarından aldığı fincanlar ile birbirinden farklı renk ve desende bin çeşit ve 3 bin adet kahve fincanı koleksiyonunun sahibi oldu. Bu ilginç fincan koleksiyonuyla Guines rekorlar kitabına girmek istediğini belirten Mesude Işıklı, fincan biriktirmeye devam ediyor.


Amacının ilerde fincan müzesi açmak istediğini belirten Mesude Işıklı, "Bir akrabamın 12 yıl önce bana hediye ettiği eski bir fincanla ben koleksiyona başladım. Önce hobi olarak başladım ve böyle devam ettirdim ama fincanların çeşidi ve sayısının artmasıyla bu koleksiyonumla Guinnes rekorlar kitabına girmeye karar verdim. Bu anlamda rekor kırmak istiyorum. Şu anda elimde bin çeşit fincanım var ama ortalama 3 bin fincanım var. Çeşit olarak rengi deseni birbirinden farklı bin tane fincanım var. Fincanların bir çoğunu okulumda sergiliyorum, bir kısmını da evimde sergiliyorum. Guinnes rekorlar kitabına girmek ve bu rekoru kırmak istiyorum. Rekor kırsam bile bin çeşit fincanla sınırlı kalmayacağım. Bu benim hobim fincan biriktirmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:38 Kaynak: İHA
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