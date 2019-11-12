Son Dakika Haberleri: Kahve içerken ölümden döndüler
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Kahve içerken ölümden döndüler

6 saat önce

Çin'de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı.

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Çin'de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çin'in Şanghay kentinde bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçabildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kahve içtikleri, üzerlerine gelen büyük cam bloku son anda görerek yukarıya baktıkları görüldü. Hızlıca ayağa kalkarak oturdukları masadan uzaklaşan 2 genç, ölümden döndü. Cam blokun ise sertçe masaya çarparak yere düştüğü ve parçalandığı görüldü.Yerel medya, olayda yaralanan olmadığını duyururken, camın neden düştüğünün henüz belirlenemediğini duyurdu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Cam, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:47 Kaynak: DHA
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