Kahve İçmeyi Sevenleri İçine Daldıracak Rahatlatıcı Kısa Video

Bu videonun içerisinde görsel efekt yok. Sadece kahve ve çizimler var. Thomas Blanchard tarafından yapılan bu video kahve içmeyi sevenleri kahvenin derinliklerine çekmeyi planlıyor. Sanki bir doğa olayı izler gibi izliyorsunuz.Vimeo tarafından ayın en iyileri arasında gösterilmiş. Oooh !! My Delicious Coffee from Thomas Blanchard on Vimeo