Kahve İçmeyi Sevenleri İçine Daldıracak Rahatlatıcı Kısa Video
56 dakika önce
Bu videonun içerisinde görsel efekt yok. Sadece kahve ve çizimler var. Thomas Blanchard tarafından yapılan bu video kahve içmeyi sevenleri kahvenin derinliklerine çekmeyi planlıyor.
Bu videonun içerisinde görsel efekt yok. Sadece kahve ve çizimler var. Thomas Blanchard
tarafından yapılan bu video kahve içmeyi sevenleri kahvenin derinliklerine çekmeyi planlıyor. Sanki bir doğa olayı izler gibi izliyorsunuz.
Vimeo tarafından ayın en iyileri arasında gösterilmiş.Oooh !! My Delicious Coffee
from Thomas Blanchard
on Vimeo
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:47
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