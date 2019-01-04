Son Dakika Haberleri: Kahve İçmeyi Sevenleri İçine Daldıracak Rahatlatıcı Kısa Video

Kahve İçmeyi Sevenleri İçine Daldıracak Rahatlatıcı Kısa Video

56 dakika önce

Bu videonun içerisinde görsel efekt yok. Sadece kahve ve çizimler var. Thomas Blanchard tarafından yapılan bu video kahve içmeyi sevenleri kahvenin derinliklerine çekmeyi planlıyor.

Kahve İçmeyi Sevenleri İçine Daldıracak Rahatlatıcı Kısa Video, System.String[]
Bu videonun içerisinde görsel efekt yok. Sadece kahve ve çizimler var. Thomas Blanchard tarafından yapılan bu video kahve içmeyi sevenleri kahvenin derinliklerine çekmeyi planlıyor. Sanki bir doğa olayı izler gibi izliyorsunuz.

Vimeo tarafından ayın en iyileri arasında gösterilmiş.



Oooh !! My Delicious Coffee from Thomas Blanchard on Vimeo.
Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:47 

Thomas Blanchard, Kültür Sanat
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