Şoför N.T.'nin (46) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara'nın TIR'ın dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kutuların arasına gizlenen valizlerin içinde 72 kilogram esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahve ile kamufle edilmiş 72 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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