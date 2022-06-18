'Kahve' kamuflajı işe yaramadı; 72 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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'Kahve' kamuflajı işe yaramadı; 72 kilo esrar ele geçirildi

18.06.2022 09:55
'Kahve' kamuflajı işe yaramadı; 72 kilo esrar ele geçirildi

ADANA'da, durdurulan TIR'da 72 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da, durdurulan TIR'da 72 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü N.T. (46) tutuklanırken, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu paketlerinin üzerine kahve yerleştirildiği belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki tekstil ürünü yüklü TIR'ı takibe aldı. Ekipler, çevresini sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. TIR şoförü N.T.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. 'Barbara'nın TIR'ın dorsesine tepki vermesiyle gerçekleştirilen detaylı aramada, kutuların arasına gizlenen valizlerin içinde 72 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi.Gözaltına alınan N.T., emniyetteki sorgusunda, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Adana'da 72 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı Adana'da 72 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı Kahraman babanın kahraman kızı Kahraman babanın kahraman kızı
Kaynak: DHA

Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kahve' kamuflajı işe yaramadı; 72 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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