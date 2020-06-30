Kahve Konağı'nda 500 farklı obje sergilenecek - Son Dakika

Kahve Konağı'nda 500 farklı obje sergilenecek

Kahve Konağı'nda 500 farklı obje sergilenecek Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Medeniyetimizde farklı bir yere sahip olan, günlük yaşamın ve sosyal hayatın bir değerli bir parçası kahve kültürünü yansıtan 500 farklı objenin yer aldığı 44 Yıl Hatır Kahve...

Kahve Konağı'nda 500 farklı obje sergilenecek

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MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Medeniyetimizde farklı bir yere sahip olan, günlük yaşamın ve sosyal hayatın bir değerli bir parçası kahve kültürünü yansıtan 500 farklı objenin yer aldığı 44 Yıl Hatır Kahve Konağımız, geleneksel desenlerden oluşan iç ve dış mimari yapısı ve dinlenme alanlarıyla Yeşilyurt'umuzun tarihsel kimliğine güçlü değerler katacaktır" dedi.

44 Yıl Hatır Kahve Konağının 'Lezzet Vadisi' projesi çatısı altında devam eden Tarihi Evlerin Restorasyon ve Dönüşümü çalışmaları kapsamında hizmete gireceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kadim Çırmıhtı'yı ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlere kahve kültürünü tüm boyutlarıyla tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

"500 farklı objeyi sergileyeceğiz"

Konakta oluşturulan müze ortamında geçmişi yüzyıllar öncesinde dayanan kahve kültürüne ait kahve tartıları, kahve değirmenleri, cezveler, öğütücü, fincanlar ve aletlerden oluşan 500 farklı objenin sergileneceğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Türk misafirperverliğinde kahvenin çok özel ve değerli bir konumu vardır. Hayatımızın vazgeçilmez parçalarından olan kahvenin tarihsel kimliğini ve özelliğini günümüzden geleceğe taşımak adına çok özel bir projeyi hizmete sunacak olmanın farklı bir heyecanını yaşamaktayız. Kadim Çırmıhtı'nın tarihsel kimliği ve geleneksel kültürünü gün yüzüne çıkarmak, gizli kalmış zenginliklerimizi geleceğe taşımak adına sürdürdüğümüz Tarihi Evlerin Restorasyon ve Dönüşümü çalışmalarımız kapsamında; kahve kültürünü yansıtan çok kıymetli eserlerin yer aldığı '44 Yıl Hatır Kahve Konağı' projemizin büyük bir kısmını tamamladık. Geleneksel mimari anlayışına göre iç dizaynı yapılan konağımızda, kültürel mirasımız olan kahve kültürünü yansıtan çok kıymetli objeleri sergileyeceğiz. Çırmıhtı'yı ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimize geleneksel hayatımızda özel bir konumda olan kahve kültürünü tüm boyutlarıyla tanıtıp, anlatacağız. Projemizin her aşamasını yakından takip ediyoruz, objelerin sergileneceği bölümlerden oturma alanlarının düzenine kadar her ayrıntının sorunsuz olmasına özen gösteriyoruz. Burada kahveyi anlatan el değirmenlerinden tepsisine, öğütücüden fincanlara kadar 500 farklı objeyi sergileyeceğiz. Burada ki tarihi evlerimizin her birine ayrı bir fonksiyon yükleyerek daha değerli hale gelmesini sağlayarak uzun yıllar bölgemizin tarihine ve kültürüne hizmet edecek düzeyde olmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Temmuz'da açılacak

Temmuz ayında açılışını yapmayı planladıkları kahve konağının yoğun bir ilgi göreceğine inandığına dikkat çeken Çınar, "Çünkü burada kahve kültürünü yansıtan 500 farklı objenin yanı sıra dünyaca ünlü kayısımızın çekirdeğinden yapılan özel kahveyi de misafirlerimize ikram edeceğiz. Kayısı çekirdeği kahvemizi burada tanıtıp, daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayacağız. İnşallah buraya gelenler içecekleri kahvelerle tadı damaklarda kalacak ve 44 yıl hatırları kalacak. Yeşilyurt'un kültürünün ve tarihinin yaşatıldığı bu güzel bölgeyi cazibe merkezine dönüştürme noktasında bu ve benzeri yatırımlarımızın sayısını artıracağız. Geçmişten günümüze kadar gelen örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak adına çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:29 Kaynak: İHA

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