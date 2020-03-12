Kahve telvesi maskesi nasıl yapılır? Ne işe yarar? tarifi ve faydaları

Kahve telvesi maskesi; el, yüz, dudaklar ve vücutta yaygın olarak kullanılan bir peeling türüdür. Farklı karışımlar şeklinde hazırlanan bu maske sayesinde cilt daha parlak ve daha sıkı bir görüntü kazanmaktadır.



Kahve Telvesi Maskesi Nasıl Yapılır?



Kahve telvesi maskesinin merkezinde Türk kahvesinin telveleri yer almaktadır. Bu telveler; yumurta, limon, kakao ve bal gibi diğer malzemeler ile karıştırılarak maske kıvamına getirilmektedir. Hazırlanan maskeler göz çevresi dışındaki tüm bölgelere rahatlıkla uygulanabilmektedir. Ancak yapılan işlemlerden beklenen sonucun alınabilmesi için, maskenin cilde düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir.



Kahve telvesi maskesi kalın bir katman halinde ciltte kurumaya bırakıldıktan sonra, yıkanarak temizlenmektedir. Bu yıkama işlemi tercihe bağlı olarak; soğuk, ılık ya da sıcak su ile yapılabilmektedir.



Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar?



Türk kahvesi yalnızca içilerek değil, telvesi kür haline getirilerek de fayda alınan bir üründür. Dünya üzerindeki pek çok topluluk kahve çekirdeklerini öğüterek, cilt bakımında kullanmaktadır. Bu kahveler arasında sağlık ve cilt için en yararlı olan ise Türk kahvesi telvesidir. Kahve telvesi cildi sıkılaştırmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olmaktadır.



Sıkı ve pürüzsüz bir cilt de dışarıdan daha canlı ve sağlıklı görünmektedir. Maske ciltte, durduğu süre boyunca gözenekleri temizlemektedir. Bu sebeple de ölü hücrelerden arınan bölgede sivilce ve akne problemleri giderilmektedir.



Türk kahvesinin vücuttaki diğer etkisi de şişkinlikleri azaltmasıdır. Kahve telvesi cilde sürüldüğünde, altındaki damarların daralmasına neden olmaktadır. Daralan damarlar sayesinde de dışarıdan görünen şişkinlik azalmaktadır.



Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar?



Türk kahvesi maskesi yapılırken yaygın olarak limonlu, kakaolu ve ballı maske tarifleri kullanılmaktadır. Limonlu kahve maskesi, yağlı cilt tipleri için önerilen bir karışımdır. Bu kapsamda; 1 tatlı kaşığı kahve telvesi ve limon suyu ile 1 yemek kaşığı süt bir kapta karıştırılmaktadır. Hazırlanan karışım ise masaj hareketleri yardımıyla cilde sürülmektedir. Maskenin içeriğindeki limon suyu, cildin fazla yağdan arınmasına ve daha mat bir görüntü kazanmasına yardımcı olmaktadır.



Ballı kahve maskesi ise limonlu maskeden zıt bir etkiye sahiptir. Buna göre ballı telve maskesi, kuru cilt tipleri için uygun bir seçenektir. Cezvede ısıtılmış bir tatlı kaşığı bal ile aynı oranda telve karıştırılarak maske kıvamına getirilmektedir. Maske kuruduktan da sonra da ılık su aracılığı ile temizlenmektedir. Ballı kahve maskesinin kuru ciltler üzerinde haftada 2 kez uygulanması önerilmektedir.



Kakaolu kahve maskesi, özellikle sivilce problemi yaşayan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Maske tarifi; 1 tatlı kaşığı kakao ile aynı oranda kahve telvesinin karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Aşırı yağlı ciltler için tarife bir miktar limon suyu eklemek de mümkündür. Kuru cilt tipi içinse limon suyu yerine 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt ilave edilebilmektedir. Kakaolu Türk kahvesinin düzenli kullanımında ciltteki sivilce ve aknelerin gözle görülür bir biçimde azaldığı fark edilmektedir.