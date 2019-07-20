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Kahve tutkunları festivalde buluştu

1 saat önce

Yenimahalle Belediyesi öncülüğünde, yerli ve yabancı kahve markalarının stant açtığı kahve festivali düzenlendi.

Kahve tutkunları festivalde buluştu, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi öncülüğünde, yerli ve yabancı kahve markalarının stant açtığı kahve festivali düzenlendi.
Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı'nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın konuşmasıyla başlayan ve 18 standın kurulduğu festivalde, ulusal ve uluslararası kahve markaları kahve tutkunlarıyla buluştu.
Etkinliğe katılanlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve evde nitelikli kahve pişirme tekniklerini de öğrenme imkanı buldu.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bugün 'bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur' anlayışıyla atalarımızdan gelen kahvenin nasıl pişirilmesi ve nasıl içilmesi gerektiğini Yenimahalle halkına anlatmak için kahve firmalarıyla birlikte bu festivali açıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum, katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Belediye Başkanı Yaşar, daha sonra stant kuran kahve firmalarına teşekkür ederek katılım sertifikası verdi.
Yenimahalle Belediyesi, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:13 Kaynak: AA
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