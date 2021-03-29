"Kahve uyandıktan bir saat sonra içilmeli" - Son Dakika

"Kahve uyandıktan bir saat sonra içilmeli"

29.03.2021 13:04

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, "Günün ilk kahvesini uyandıktan bir saat sonra içmenin sağlık açısından daha yararlı olacak.

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, "Günün ilk kahvesini uyandıktan bir saat sonra içmenin sağlık açısından daha yararlı olacak. Sabahları gün ışığı ile insan vücudunda kortizol hormonu salgılıyor. Aynı zamanda stres hormonu olarak da bilinen kortizolün sağlıklı bir vücutta en yoğun olduğu zaman dilimi uyandıktan sonraki 1 saatlik süredir. Bu süre içerisinde kafein alımı kortizol salgılanmasını artırır ve aynı zamanda kafeinin fizyolojik etkilerini de azaltır. Kısacası hem vücuttaki stres hormonu seviyesi sağlıklı seviyelerin üzerine taşınabilir iken hem de kafeinin uyarıcı etkileri azalır. Kahve tüketimini uyandıktan yaklaşık 1 saat sonrasına bırakmak bu açıdan çok daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kahvenin asidik bir içecek olduğunu da vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, "Sabahları açken kahve içildiği zaman mide asidinin artması tetiklenir. Gastrit, reflü gibi rahatsızlıkları olanlar ağırlıklı olmak üzere mide yanması, sindirim rahatsızlıkları gibi şikayetleri artırabilir" uyarısında bulundu.

"KAHVE KALP VE KEMİK SAĞLIĞI İÇİN FAYDALIDIR"

Kahvenin kalorisinin çok düşük olduğunu ve bir bardak kahvede ortalama 2 kalori bulunduğunu belirten İşeri sözlerine şöyle devam etti:

"Kahveyi şekersiz ve sütsüz içilmesinde yarar var. Polifenol vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ancak hazır çözünebilir kahvelerde geçtikleri işlemlerden ötürü polifenoller oldukça azalmakta, aromatik ve faydalı özelliklerini kaybetmektedir Kahvenin içerisinde bulunan B2 ve B3 vitaminleri bağırsaklarda yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olarak vücudun ihtiyacı olan enerjiyi depolamasına yardımcı olur. Magnezyum ve potasyum içeren kahve kalp ve kemik sağlığı için faydalıdır" şeklinde konuştu.

"GÜNDE EN FAZLA 3-4 BARDAK TÜKETİLMELİ"

Tüm besinlerde olduğu kahvede de günlük tüketim miktarının sınırlandırılması gerektiğini ifade eden İşeri, "Günde en fazla 3-4 bardak tüketilmesi bir yetişkin için önerilmekte, çocuklar için yüksek kafein oranından ötürü önerilmemektedir. Fazla tüketildiğinde, kahve içerisinde bulunan kafein kalp basıncını yükseltir, diüretik etkisinden ötürü fazla idrara çıkılmasına sebep olarak vücutta su kaybına neden olur, vücudun biyolojik saatini değiştirebilir ve uykusuzluk problemlerine neden olur. Aynı zamanda, stres hormonunun artmasına neden olarak anksiyete, gerginlik ve panik atakları tetikleyebilir. Kahvenin sağlıklı tüketimi, gün içerisinde öğün aralarında ve günde 3-4 bardağı geçmeyecek şekilde olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kahve uyandıktan bir saat sonra içilmeli

Gastronomi, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Kahve uyandıktan bir saat sonra içilmeli' - Son Dakika


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