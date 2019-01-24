Son Dakika Haberleri: Kahve Uzmanları Kocaeli'de Yetişiyor

Kahve Uzmanları Kocaeli'de Yetişiyor

48 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahve Uzmanlığı (Barista) kursu açıldı.

Kahve Uzmanları Kocaeli'de Yetişiyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahve Uzmanlığı (Barista) kursu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde sektörün acil ihtiyacı olan kahve uzmanlığı kursunu bitiren öğrencilerin özel sektörde rahatlıkla iş bulabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu anda 15-18 yaş arasında 12 kursiyerin 7 ay boyunca toplam 750 saat teorik ve pratik eğitim göreceği ve 14 Şubat'ta mezun olacağı kaydedildi.

İŞKUR ile ortak yürütülen proje kapsamında eğitim gören kursiyerlerin günlük 25 lira harçlık aldığının aktarıldığı açıklamada, kahve uzmanı olarak eğitimlerini tamamlayarak belge alacak olan kursiyerlerin, aylık 3 bin ile 10 bin lira arasında gelir elde edebilecekleri ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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