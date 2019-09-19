Kahve ve müziğin bir arada olduğu festival

Dünyanın birçok yerinden kahve firması İstanbul'da yerini aldı

İSTANBUL - Çeşit çeşit kahveler farklı sunumlarla sergileniyor. Etkinlik bugün kapılarını açtı. Yüzlerce kahvesever festivale akın etti.

Avrupa'nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festivali, 22 Eylül tarihine kadar KüçükÇiftlik Park'ta ziyarete açıldı. 4 gün boyunca festivalde, sevilen lokal kahve dükkanlarının yanı sıra dünyaca ünlü kahve stantları, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli workshop ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler ve sevilen müzisyenlerin konserleri yer alıyor.

"Bu sene ilk defa yurtdışından getirdiğimiz 20 farklı marka var"

Festival hakkında bilgi veren Festival Koordinatörü Yasemin Kargınoğlu, "Yaklaşık 140 markanın standının bulunduğu kahve festivali düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl 44 bin kişiyi ağırlamıştık, bu sene 40 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Aslında kahvenin yanında tüm keyifli unsurları bir araya getiren çatı etkinliği olmaya çalışıyoruz. Günde 6 canlı performans sahnemiz var, müzik grupları ve sanatçılarımız sahne alıyor. Toplamda 24 canlı performans olacak. Seminer ve atölye çalışma alanımız var. İçerideki markalar ve profesyonel eğitmenlerle birlikte hem paneller yapıyoruz hem atölye çalışmaları yapıyoruz hem de seminerler dinleyebiliyoruz. Bu sene ilk defa yurtdışından getirdiğimiz 20 farklı marka var, onları ağırlamaktan mutluyuz. Müzikle birlikte birleştirdiğimiz konseptimiz var. On Air alanı kurduk, orada canlı röportaj ile sanatçılarla konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Ziyaretçiler, tüm stantlarda dilediği kadar kahveleri deniyorlar. Birçok kahve standı ikram yapıyor, çok beğenilen kahveler çekirdek olarak paketlenip satın alınabiliyor" dedi.

"Bu sene ilk defa bir aplikasyon geliştirdik"

Bu sene ilk defa aplikasyon geliştirdiklerini belirten Kargınoğlu, "Ziyaretçiler, festivale gelmeden önce veya festival esnasında aplikasyonu yükleyip içeride neler var, tüm markaların içeriklerini ve etkinleri takip edebiliyor. Bu uygulama aynı zaman cüzdan oluyor. Festivalde bu uygulama sayesinde alışveriş yapılabiliniyor. Uygulamada kalan parayı festival sonrası iade alınabiliniyor ya da 2 tane anlaşmalı derneğimize bağış yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

Kahve yapma ve sunmayla ilgili meslek olan baristalığı değerlendiren Kargınoğlu, "Baristalık çok güzel bir meslek koluna dönüştü. Keyifli ve insanların hobi olarak yapabileceği meslek haline geldi. İnsanlar artık evinde kahve yapmaya başladı, evinde yapamaya çalışanlardan baristalar çıkmaya başladı. Baristalık mesleği hak ettiği değeri bulmaya başladı. Festivalde bu mesleği desteklemekten dolayı çok mutluyuz" dedi.