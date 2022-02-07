Üye Girişi
Kahve ve yağ ile korunan skunk narkotik köpeğinden geçemedi - Son Dakika

Kahve ve yağ ile korunan skunk narkotik köpeğinden geçemedi

07.02.2022 09:40
Kahve ve yağ ile korunan skunk narkotik köpeğinden geçemedi

Adana'da bir tırda yapılan aramada narkotik köpeği koku almasın diye kahve ve yağ konulan lastiğin içinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Adana'da bir tırda yapılan aramada narkotik köpeği koku almasın diye kahve ve yağ konulan lastiğin içinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada bir tırdan şüphelenen polis aracı durdurdu. Polis araçta hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpek yapılan aramada yedek lastiğe tepki verdi. Polis lastiği çıkartıp baktığında köpeğin skunk kokusunu almaması için kahve ve yağ konulmuş poşet içinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirdi. Tır sürücüsü Abdülkadir T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Polisin durdurduğu bir motosiklette yapılan aramada ise 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kahve ve yağ ile korunan skunk narkotik köpeğinden geçemedi

YORUMLAR
500

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahve ve yağ ile korunan skunk narkotik köpeğinden geçemedi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
09:36 Ajax, Overmars'ın taciz skandalını affetmedi
09:34 Iğdır'da dini nikahlı eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Beni öldürünce mi tutuklayacaklar
09:34 Kadın katiline, kadınlardan oluşan mahkeme heyetinden "süper" indirim! Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü
09:29 AK Partili Kurtulmuş'tan elektrik-doğal gaz faturaları yorumu: Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız! Ama zorunluydu!
09:15 MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel bir durum yoktur
09:12 SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri incelemeye aldı
09:04 Otomobil takla attı: 2 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetti
09:01 Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı
08:55 Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun başına filmleri aratmayacak mafya tehdidi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 09:54:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kahve ve yağ ile korunan skunk narkotik köpeğinden geçemedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement