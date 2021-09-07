Kahve yapmadı diye ağabeyinin şiddetine uğradı iddiası - Son Dakika

Kahve yapmadı diye ağabeyinin şiddetine uğradı iddiası

Elazığ'da bir kızın, kahve yapmayı reddettiği gerekçesiyle ağabeyi tarafından darp edildiği iddia edildi.

Elazığ'da bir kızın, kahve yapmayı reddettiği gerekçesiyle ağabeyi tarafından darp edildiği iddia edildi. Elazığ'da yaşayan G.Ö., akşam saatlerinde eve gelen ağabeyinin kendisine kahve yapması isteğini reddetti. Bunun üzerine öfkelenen ağabeyin, G.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayın ardından G.Ö.'nün burnunda çatlaklık oluştu. G.Ö., savcılığa suç duyurusunda bulunarak ağabeyi hakkında şikayetçi oldu. Olayın ardından Elazığ Adliyesinde görülen mahkemede taraflar dinlendi. Mahkeme, Adli Tıptan rapor isteyerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)

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