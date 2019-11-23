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Kahveci cinayeti zanlısı tutuklandı, tabanca ırmakta bulundu

6 saat önce

BURDUR'un Çavdır ilçesinde tartıştığı kahvehane sahibi Vedat Özcan'ı tabancayla öldüren Mehmet Şahiner (38) tutuklandı.

Kahveci cinayeti zanlısı tutuklandı, tabanca ırmakta bulundu, System.String[]

BURDUR'un Çavdır ilçesinde tartıştığı kahvehane sahibi Vedat Özcan'ı tabancayla öldüren Mehmet Şahiner (38) tutuklandı. Şahiner'in ırmağa attığı suç aleti tabanca ise dalgıçlar tarafından bulundu.

Çavdır ilçesi Söğüt beldesinde, kahvehane sahibi Vedat Özcan, önceki gün iş yerine gelen sebze meyve komisyonculuğu yapan Mehmet Şahiner ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahiner, üzerinde taşıdığı tabancayla Özcan'a ateş etti. Vedat Özcan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtığı Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı Jandarma Karakolu'na giderek, teslim oldu. Söğüt Jandarma Karakolu'na teslim edilen Mehmet Şahiner ile olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından dün gece Gölhisar Adliyesi'ne sevk edildi. Şahiner, tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

IRMAKTA 4 TABANCA BULUNDU

Öte yandan Mehmet Şahiner'in olayda kullandığı tabancayı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa attığı belirlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı (SAK) Sualtı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar tarafından suda yapılan aramada tabanca ve şarjörü bulundu.

Dalgıçların arama sırasında ayrıca biri kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ve 1 bıçak bulduğu da öğrenildi. Silahların bir suçta kullanılıp kullanılmadığı balistik incelemeyle belirlenecek.


Vedat Özcan, Çavdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
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