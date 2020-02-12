Kahveci cinayetine 4 tutuklama - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesi Gökçe mahallesinde eşi ve evinin sevgilisi tarafından tutulan kiralık katil tarafından öldürülen Hasan Balaban cinayeti ile ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.



Ula'nın kırsal Gökçe mahallesinde kahvecilik yapan 60 yaşındaki Hasan Balaban uzun süredir ayrı yaşadığı eşine boşanma davası açması sonrası aldığı tehditler nedeniyle eşinin üzerine yaptığı gayrimenkulleri ihtiyatı tedbir kararı aldırması sonucu eşi ve sevgilisi tarafından tutulan kiralık katil tarafından evinin önünde öldürülmüştü.



Cinayetin ardından olayı araştıran Ula İlçe Jandarma Komutanlığı, cinayetin faillerinin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma (JASAT), İstihbarat ve Olay yeri İnceleme ekiplerinden 10 kişilik sivil özel ekip oluşturdu. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan jandarma 09 plakalı bir araç plakalı üzerinden yaptığı araştırmada aracın PTS kayıtları çıkarıldı. Çetibeli Jandarma kontrol noktasında aracın 09 AEU 35 plakalı kiralık bir araç olduğu, araç kiralama şirketi ile kurulan irtibatta araçta bulunan CPS cihazından aracın Aydın İncirliova ilçesinde olduğu tespit edildi.



Aracın 7 Şubat tarihinde Özgür Arslan tarafından kiralandığının belirlenmesinin ardından Özgür Arslan ile birlikte cinayeti işleyen Bekir Koyuncu, Hasan Balaban'ın eşi Ebru Balaban ve sevgilisi Akın Kulakçı Aydın Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ile üç ayrı noktaya gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden Bekir Koyuncu ve aracı kiralayan Özgür Arslan ifadelerinde Hasan Balaban'ın öldürülmesi için Ebru Balaban ve Akın Kulakçı tarafından 100-200 bin TL arasında ücret aldıklarını itiraf ettiler. Ula İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Ebru Balaban, sevgilisi Akın Kulakçı, cinayeti işleyen Bekir Koyuncu ve aracı kiralayan Özgür Arslan Muğla adliyesine sevk edildiler.



Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 4 şüpheli Muğla asliye Ceza Mahkemesinde tutuklanarak gece saatlerinde Muğla E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildiler. - MUĞLA