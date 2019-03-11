Son Dakika Haberleri: Kahveci'den Vergili'ye Ziyaret

Kahveci'den Vergili'ye Ziyaret

47 dakika önce

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu ile yönetimi, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulundu.

Kahveci'den Vergili'ye Ziyaret, System.String[]
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu ile yönetimi, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türkiye Kamu -Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu ile yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Rafet Vergili, Önder Kahveci, Türkiye Kamu Sen, Karabük, Güncel
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