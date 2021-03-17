Kahveci esnafı ile görüşen ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması - Son Dakika

Kahveci esnafı ile görüşen ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması

17.03.2021 17:38
Kahveci esnafı ile görüşen ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması, System.String[]

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, yaklaşık 1 yıldır ceplerine para girmeyen kahveci esnafı istişare toplantısında bir araya geldi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, yaklaşık 1 yıldır ceplerine para girmeyen kahveci esnafı istişare toplantısında bir araya geldi.

ÇESOB'ta geçekleştirilen toplantıya Birlik Başkanı Recep Gür, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ile çok sayıda kahveci esnafı katıldı.

Toplantıda kahveci esnafı, son 1 yıldır yaşadıkları sıkıntıları ÇESOB Başkanı Recep Gür ile paylaştı. Korona virüs salgınından dolayı işyerleri kapanan ve kısıtlanan esnaflar arasında en çok mağduriyeti kahveci esnafının yaşadığını bildiğini söyleyen Recep Gür, kahveci esnafının yaşadığı problemleri başta milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ve üst kuruluşlara ilettiklerini ifade ederek kahvehanelerin açıldığını ancak oyun oynanmadığı sürece kahveci esnafının iş yaparak para kazanamayacağını kaydetti.

Kanunla kapatılan kahveci esnafına bir asgari ücret olmak şartıyla aylık yardım yapılması gerektiğini vurgulayan Gür, bunun dışında da vergi ve Bağ-Kur gibi kamu alacaklarının ertelenmesi yerine silinmesi ve faizsiz can suyu kredisi verilmesi gerektiğini söyledi.

Çorum Belediyesi ile yaptıkları istişareler sonucu işyerleri kapanan ve kısıtlanan esnaflara yardım sağladıklarını hatırlatan Başkan Gür, bu yardımlar için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ederek, belediyenin yardımlarının imkanlar ölçüsünde devam edeceğini belirtti.

Oda üyelerinin sıkıntıları ile yakından ilgilenen ÇESOB Başkanı Recep Gür'e teşekkür eden Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ise kahveci esnafları olarak her zaman devletin yanında olduklarını kaydetti.

12 ay boyunca ceplerine 5 kuruş para koymadan evlerine gittiklerini anlatan Özkubat, "Sizde 12 ay boyunca cebinize 5 kuruş para koymadan eve gidin bakalım çocuğunuz ve eşiniz size ne gözle bakacak. Kimimiz belki de eve gittiği zaman eşini evde bulamadı. Çünkü babasının evine gitti. Niye gitti çünkü kaynayacak tenceresi yok!" şeklinde konuştu.

Kamu borçlarının ertelenmesini ya da taksitlendirilmesini istemediklerini dile getiren Oda Başkanı Özkubat, borçların tümden silinmesini ve işleri yoluna koyacak şekilde karşılıksız yardım istediklerinin altını çizerek, "İnşallah kısa süre içerisinde kahvehanelerimize oyun serbestliği gelir ve kimseye muhtaç olmayız" dedi. - ÇORUM

Kahveci esnafı ile görüşen ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması
Kahveci esnafı ile görüşen ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması
Kahveci esnafı ile görüşen ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması
Kahveci esnafı ile görüşen ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması

Esnaf ve Sanatkarlar, Recep Gür, oyunlar, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahveci esnafı ile görüşen ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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