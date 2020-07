Kahveci esnafı "kahvehanelerde oyun izni" istiyor - Son Dakika

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, kahvehanelerde tavla, okey ve kağıt gibi oyunların oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle kahveci esnafının mağduriyet yaşadığını belirterek, hijyen kurallarına uyulması ve mesafenin korunması kaydıyla oyun oynanmasına izin verilmesini istedi.

Güven, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran'da tekrar açılan kahvehanelerin şimdi de tavla, okey ve kağıt gibi oyunların oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle kahveci esnafı olarak mağduriyetlerinin devam ettiğini belirtti.

İsa Güven, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, tüm yetkililerimize sesleniyorum, kahveci esnafımız boğazına kadar borca batıyor, lütfen en kısa sürede kahvehanelerimizde oyun oynanmasına, kurallara uymak koşuluyla izin verilsin." ifadelerini kullandı.

Zaten borçlu durumdaki esnafın bir de kredi kullanmak istemediğini vurgulayan Güven, ekonomik taleplerini şöyle sıraladı:

"Kahveci esnafımızın yüzde 50'si Halk Bankası tarafından kredi kullandı. Borcu borçla ödemek istemiyoruz. Bize hibe kredisi verilsin istiyoruz. Sıkıntılarımız had safhada, esnaf evine ekmek parası götüremiyor. Bir an önce bir af istiyoruz. Yıllardan beri bu geç kapanmalarla, sigara cezalarıyla çok zorlandık, bunlarla ilgili bir kereye mahsus af istiyoruz. Bir de Bağ-Kur sigorta primlerimizin, vergilerimizin bu yıl sonuna kadar alınmamasını, bir yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Bu olmasa bile kahveci esnafına acil bir yıllık faizsiz kredisi verilsin ya da 5 bin liralık geri ödemesiz bir nakit para yardımı edilsin ki evimizde tenceremiz kaynasın. Kiralarımızı ödeyemiyoruz, mal sahibi kira bekliyor, tahliyeler başlayacak. Mal sahipleri beni arıyor kahvehaneler açılmayacaksa tahliye etsinler diye. En kötü kahvehanenin 70, 80, 100 bin lira gibi maliyeti var. Bu insanlar mağdur oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an önce bizlere elini uzatmasını istiyoruz. Küçük esnaf statüsündeki kahveci esnafı çok zor günler geçiriyor."