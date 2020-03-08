Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest - Son Dakika

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

6 saat önce

Uşak Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kahvehane ve çay ocağı işleten kadınlara karanfil verdi.

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest, System.String[]

Uşak Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kahvehane ve çay ocağı işleten kadınlara karanfil verdi.


Başkan Börekçi ve ekibi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel, kadınların işlettiği çay ocaklarında ve kahvehanelerde kadınlara karanfil dağıtıldı. Börekçi'yi karanfil ile karşılarında gören kadınlar tatlı bir şaşkınlık yaşayarak duydukları mutluluğu dile getirdi. Börekçi, ziyaret ettiği 60'ın üzerinde kahvehane ve çay ocağında gün boyunca kadınlara karanfil dağıtarak sohbet etti.


Kadınların tüm sektörlerde her işi yapabileceğini belirten Başkan Börekçi "Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Uşak'ta kadınlarımızın işlettiği kahveneler bizler için çok kıymetli, zira kadınlarımız yaptıkları iş ile bir kez daha şunu gösteriyorlar bize; 'her işe kadın eli değer, her işi kadınlar da yapar.' 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kahvehaneleri, çay ocağı işletmelerini tek tek dolaşarak karanfil verdik ve bu özel günde kadınlarımızın her zaman destekçisi olduğumuzu hissettirdik" diye konuştu. - UŞAK

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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