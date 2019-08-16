Kahveci: "Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla...

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5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ANKARA - Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:09 Kaynak: AA
5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci
ANKARA - Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ardından açıklamalarda bulundu.
"Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla kabul etmeyecektir"
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