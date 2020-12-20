Kahveciden 'Koronavirüs ocağımıza incir ağacı dikti' mesajı - Son Dakika

DÜZCE'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kahvehanesini kapatan Eşref Toraman (56), çay ocağına sembolik incir ağacı dalı koyup, yazdığı 'Oy korona korona, incir ağacı diktin ocağıma' şiiri sosyal medyadan paylaştı.

Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde işlettiği kahvehanesini koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatan Eşref Toraman, çay ocağına sembolik incir ağacı dalı koydu. 'Koronavirüs ocağımıza incir ağacı dikti' mesajı vermek istediğini söyleyen Toraman, bir de şiir yazdı. Toraman'ın koronavirüsün bitmesini istediği çay ocağına dikilen incir ağacı konulu şiiri sosyal medyada paylaşınca ilgi gördü. Koronavirüs döneminde zorluk yaşadıklarını dile getiren Toraman, "10 senedir kahvehane işletiyorum. Kapalıyız, işlerimiz kötüye gitmeye başladı. Hükümetimizin aldığı tedbirleri destekliyoruz. Ama bizim durumumuz da sıkıntılı. Eskiden eş dost geliyordu. Çay satıyor, sohbet ediyorduk. Çarkımız dönüyordu. Bir an önce koronavirüs hastalığının gitmesini bekliyoruz. İncir ağacı 'ocağımıza incir ağacı dikildi' deyiminin simgesidir. Sosyal medyada paylaştım. Büyük beğeni aldı. Ocakta incir ağacı da kaldı" dedi. Toraman'ın koronavirüs ile ilgili yazdığı şiirinin sözleri ise şöyle:

"Oy korona korona, incir ağacı diktin ocağıma. Bir an önce git de neşe gelsin hayatımıza. Dostlar kahvemize gelmez oldu. Kartlarımız borçla doldu. Korona geldi geleli, yüzümüz gülmez oldu".