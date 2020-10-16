Kahveciler Federasyonu Başkanı Ağaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kahveciler Federasyonu Başkanı Ağaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
16.10.2020 17:11
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığını bildirdi.
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığını bildirdi.
Ağaoğlu, sosyal medya hesabından, "Yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Benimle yakın zamanda irtibata geçen varsa test yaptırsın." paylaşımında bulundu.
Başkan Ağaoğlu ve bazı oda çalışanlarının karantinada olduğu öğrenildi.
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