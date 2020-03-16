Kahveciler müşterilerine kolonya ikram etmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahveciler müşterilerine kolonya ikram etmeye başladı - Son Dakika

Kahveciler müşterilerine kolonya ikram etmeye başladı

6 saat önce

Kahveciler müşterilerine kolonya ikram etmeye başladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir çok kıraathane, gelen müşterilerine kolonya ikram ediyor, daha sonra siparişleri alıyor.

Kahveciler müşterilerine kolonya ikram etmeye başladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir çok kıraathane, gelen müşterilerine kolonya ikram ediyor, daha sonra siparişleri alıyor. Bazı esnaf ise ellerine eldiven giyerek servis yapıyor.

Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar hijyen ve temiz kurallarına daha çok önem vermeye başladı. Bilhassa son günlerde kolonya satışlarında yüzde yüz artış oldu. Bir çok yerde kolonyalar tükenirken, depolarda kolonya kalmadı. Fabrikalar gelen siparişlere yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor. İnegöl'de kahveciler de gelen müşterilerine kolonya ikram ediyor. Temizlik kurallarını üst seviye çıkaran işletmelerden bazıların ellerine eldiven takarak servis yapması dikkati çekiyor. Bu durumdan müşteriler hayli memnun. Kahveciler, korona virüsüne karşı temizliğe daha çok dikkat ederek tedbir aldıklarını söylediler.

Kahveciler müşterilerine kolonya ikram etmeye başladı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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