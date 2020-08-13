Kahveciler oyunlara yeniden izin verilmesini istiyor - Son Dakika

Kahveciler oyunlara yeniden izin verilmesini istiyor

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, kahvehanelerin aylarca kapalı kalması nedeniyle zor günler geçiren esnafın ayakta durabilmesi için yasaklanan kahvehane oyunlarına acilen yeniden izin verilmesini istedi.

Kahveciler oyunlara yeniden izin verilmesini istiyor, System.String[]

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, kahvehanelerin aylarca kapalı kalması nedeniyle zor günler geçiren esnafın ayakta durabilmesi için yasaklanan kahvehane oyunlarına acilen yeniden izin verilmesini istedi.

Tüm ülkede alınan karar sonrası 16 Mart tarihinde faaliyetlerine ara verilen ve 1 Temmuz itibariyle oyun oynatılmaması kaydıyla yeniden açılan kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi gibi iş yeri sahipleri adına bir açıklama yapan Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, "Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı gibi oyun oynamak için iş yerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan bu zorlu süreçte iş yerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Anayasamızın 173. Maddesine göre devlet, esnaf ve sanatkarları koruyucu ve kollayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Türkiye genelinde 100 binden fazla esnafımız sadece günlük kazancıyla yaşamını idame ettirmekte, yanında çalışanlarının ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödemektedir. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçisinin yevmiyesini dahi ödeyemez ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir." dedi.

Devletten istekleri

Kahveci esnafı olarak devletten beklentileri olduğunu kaydeden Çetin isteklerini şöyle sıraladı: "Covid-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnafımız kahvehane işletmecileridir. Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmelidir. Bu durumdan etkilenen esnafımıza acilen kira yardımı yapılması, esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi, esnafımıza faizsiz kredi verilmesi ve KOSGEB desteklerinden yararlandırılması, bu yıla ait Manisa Büyükşehir, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerine ödenen katı atık toplama bedelleri, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, işgaliye bedeli ve diğer vergilerin alınmaması. 2020 yılı bedeli olan 4 bin 590 TL ödenmesine rağmen halen kısıtlaması devam eden nargile satış hizmetinin satışı için izin verilmesini, esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK Primleri ve vergilerin devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz."

"Sorunlarımıza bir an önce çare bulunmasını istiyoruz

Kahvehanelerde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edildiğini anlatan Çetin, "Bu konuda esnafımızca tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde devletimizde öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz. Yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün iş yerleri normalleşmişken sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo gibi oyunların halen oynatılmamasını kahvehane esnafı olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi, yukarıda bahsi geçen ekonomik taleplerimizin karşılanmasını, başta cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımızdan talep ediyor, bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz." dedi. - MANİSA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 23:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahveciler oyunlara yeniden izin verilmesini istiyor - Son Dakika
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