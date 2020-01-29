Kahvecinin kumar oyununu polis bozdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahvecinin kumar oyununu polis bozdu - Son Dakika

Kahvecinin kumar oyununu polis bozdu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta yasa dışı kumar oynattığı belirlenen bir kahvehaneye baskın düzenledi.

Kahvecinin kumar oyununu polis bozdu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yasa dışı kumar oynattığı belirlenen bir kahvehaneye baskın düzenledi. Sigara içilmez levhalarını kumar aracı olarak kullanan kahvecinin bu düzeneği şaşkınlığa neden oldu.


Alınan bilgilere göre, Göksun ilçesinde kahvehaneleri takibe alan polis ekipleri, kent merkezinde bir kahvehaneye baskın düzenlendi. İş yerinde detaylı arama yapan polis ekipleri, masa örtülerinin altında, kanepe altlarında ve içinde, dolap içerisinde çok sayıda tombala kağıtları, pulları, madeni paralar ele geçirdi.


Aramalarda "sigara içilmez" levhasını da kumar aracı olarak kullanan iş yeri sahibi M.G. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yasal işlem başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Göksun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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