Kahveciyi Öldürüp, Cesedini Otomobille Dolaştıran Sanıklara Ceza Yağdı

BURSA'da birlikte gezdikleri kahvehane sahibi Mustafa Durgut'u (43) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu bulunan Fatih Kolomoç (24) ve İsmail Tuğrul'a (25) ömür boyu hapis cezası verildi.

BURSA'da birlikte gezdikleri kahvehane sahibi Mustafa Durgut'u (43) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu bulunan Fatih Kolomoç (24) ve İsmail Tuğrul'a (25) ömür boyu hapis cezası verildi. Kolomoç'un cezasını 25 yıla düşüren mahkeme, tutuksuz sanık Şenol Tuğrul'u (52) da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi Aziziye Sokak Dedeler Mevkii'nde 2017 yılı Kasım ayında meydana gelen olayda, kahvehane işleten Mustafa Durgut, arkadaşları İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç ile birlikte otomobile binip, gezmeye çıktı. Dedeler Mevkii'ne geldiklerinde otomobili durduran 3 arkadaş, araç içerisinde sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında İsmail Tuğrul, cami derneğinin kıraathanesini işleten babası Şenol Tuğrul ile Mustafa Durgut arasındaki dargınlık konusunu açtı. Çıkan tartışma, karşılıklı küfürler edilince kavgaya dönüştü. İddiaya göre İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç, Mustafa Durgut'un kafasını yumrukladı. Aldığı darbelerle bilincini kaybeden Durgut'u, ikili, otomobilin ön koltuğuna yatırıp, 17 kilometre dolaştırdı. Aradan geçen yarım saatin sonunda da sağlık ekiplerine haber verdi. Mustafa Durgut, ambulansla hastaneye götürüldü. İki şüpheli de otomobilleriyle aynı hastaneye gitti. Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul, hastane polisine ifade verip ayrıldı. Durgut ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Polis, İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç'u gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul ile 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi istenilen tutuksuz sanık Şenol Tuğrul hakkında karar verildi. Karar duruşmasında İsmail Tuğrul daha önce verdiği ifadesini tekrar ederek, "Çay içip sohbet ederken Mustafa abi, 'masraflar benden, akşam birlikte dışarıya çıkalım' teklifinde bulundu. Otomobille gidip, alkol aldık. Fatih, Mustafa'nın telefonundan iki ayrı numarayı aradı. Daha sonra kızların gelmeyeceğini söyledi. Fatih ile alkol alıyorduk. Mustafa abi, 'kızlar yok, siz bu kadarlık adamsınız, ben size alkol parası veririm, siz de oynarsınız, bu gece idare edeceğiz' dedi. Babam da yanımıza geldi. Aramızda tartışma çıktı. Fatih, Mustafa'ya vurdu. Ben de Mustafa'ya yumrukla vurmaya başladım. Kafasını cama yaslamıştı. Kendisini arabadan mı attı, yoksa kapı mı açıldı bilmiyorum. Bir anda yok oluverdi. Arabadan indik. Ağzından tuhaf sesler geliyordu. Öldürme kastım yoktu. Alkollüydüm. O gece orada bulunduğum için utanç duyuyorum. Pişmanım" dedi.



Fatih Kolomoç da "Mustafa abi, 'Bursa'nın neresine gidersek gidelim hesaplar benden' dedi. Mustafa abinin arabasına bindik. Telefonla görüştüğümüz kızlar geç olduğu için gelmeyeceklerini söylediler. Ovaakça'da Şenol Tuğrul abiyi arabaya aldık. İsmail, Mustafa abinin kafasını, kolunun altına alıp vurmaya başladı. Babası 'Oğlum vurma' dedi. Yere düşünce kafasını çarptı. İsmail, 'Bayılmış numarası yapıyor' dedi. Babası yanımızdan gitti. Arabanın ön koltuğuna yatırdık. Arabaya alıp dolaştırdık, sonra ambulansı aradık.Mustafa abinin bize karşı cinsel eylemi olmamıştır. Pişmanım" diye konuştu. Tutuksuz sanık Şenol Tuğrul da suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra İsmail Tuğrul ile Fatih Kolomoç'a ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti Kolomoç'un cezasını 25 yıla düşürdü. Baba Şenol Tuğrul'u da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



- Bursa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kocasını Öldüren Kadın, Cesedi Bahçeye Gömerken Komşularına Yakalandı

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor

Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu

92 Yaşındaki Usta Oyuncu Eşref Kolçak Hastaneye Kaldırıldı