Son Dakika Haberleri: Kahvede 1 Kişinin Öldüğü, 4 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavgaya 2 Tutuklama

Kahvede 1 Kişinin Öldüğü, 4 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavgaya 2 Tutuklama

4 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir kahvenin önünde çıkan kavgada Emrah Ç.'nin (27) yaşamını yitirmesi, bir baba-oğulun da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kahvede 1 Kişinin Öldüğü, 4 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavgaya 2 Tutuklama, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir kahvenin önünde çıkan kavgada Emrah Ç.'nin (27) yaşamını yitirmesi, bir baba-oğulun da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay geçen 18 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Kervanyolu Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet T. (61) ve oğlu Diyar T. (16) ile kendilerine borcu olduğu öne sürülen Sebahattin Ç. (29) ile buluştu. Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfek, tabanca ve bıçak kullanıldı. Kavgaya Sebahattin Ç.'nin kardeşi Emrah Ç. de katıldı. Silahlı kavgada, Emrah Ç., karşı taraftan Mehmet T. ve oğlu Diyar T. ile o sırada çevrede bulunan ve olayla bir ilgisi bulunmayan Engin Oral (35) ve Emrah Kılıçkıran (44) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yaşamını yitiren Emrah Ç.'nin kavgaya karıştığı belirlenen ağabeyi Sebahattin Ç.'yi ) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Sebahattin Ç. ile  ile hastanedeki tedavisi tamamlanan Mehmet T., bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kavgada yaralanan şüpheli D.T.'nin ise polis gözetiminde hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:10 Kaynak: DHA

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