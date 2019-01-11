Kahvede Duvara Gizlenen Kumar Düzeneği Bulundu
2 saat önce
KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin bir kahveye düzenlediği operasyonda, duvar içine gizlenmiş tombala çekilişinde kullanılan hava üflemeli düzenek ele geçirildi.
KONYA'nın Ereğli
ilçesinde polisin bir kahveye düzenlediği operasyonda, duvar içine gizlenmiş tombala çekilişinde kullanılan hava üflemeli düzenek ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 29 kişiye de toplam 9 bin 280 TL para cezası uygulandı.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, bir kahvede kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine adresi tespit edilen kahveye dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Kahvehanede duvar içine gizlenmiş tombala çekilişinde kullanılan hava üflemeli düzenek bulundu. Kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiye de Kabahatler Kanunu'na göre toplam 9 bin 280 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.
- Ereğli
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:05 Kaynak: DHA
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