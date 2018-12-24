Son Dakika Haberleri: Kahvede Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi

Kahvede Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi

45 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çay içmeye gittiği kahvede fenalaşarak yere düşen Ümit Korkmazer (39), götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahvede Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çay içmeye gittiği kahvede fenalaşarak yere düşen Ümit Korkmazer (39), götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'taki kahvede meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ümit Korkmazer, çay içmek için kahveye gitti. Kokmazer, kahvede otururken bir anda fenalaşarak yere düştü. Ümit Korkmazer, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ancak, Korkmazer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:11 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı

Evinden Çıkan Sarı Yelekleri "Çevreciyim" Diyerek Savundu Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 13:56:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahvede Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]