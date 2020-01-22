Kahvede Hacivat-Karagöz oyunu - Son Dakika
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Kahvede Hacivat-Karagöz oyunu

6 saat önce

Vanlı sanatçı Aziz Saydut tarafından kahvehanede sahnelenen Hacivat-Karagöz oyunu büyük beğeni topladı.

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Vanlı sanatçı Aziz Saydut tarafından kahvehanede sahnelenen Hacivat-Karagöz oyunu büyük beğeni topladı.


Tiyatro sanatçısı Aziz Saydut tarafından Kardeşler Çay Evinde sahnelenen Hacivat-Karagöz oyunu izleyenleri güldürdü. Yüzüncü Yıl Üniversitesinden bir kaç akademisyenin fikriyle kahvehane ortamına uyarlanan oyundan sonra tiyatro sanatçısı Aziz Saydut büyük alkış aldı. Etkinlikle ilgili konuşan Prof. Dr. A. Mecit Canatak, Hacivat-Karagöz oyununu kahvehane ortamında sahnelemeye karar verdiklerini belirterek, "Bir yandan limonlu çayların ve soba üstünde kaynayan tarçınların tadına bakarken, bir taraftan da çocukluğumuza inelim dedik. Çok da iyi ve keyifli bir nostalji oldu. Oyuncumuz Aziz Saydut oynarken hem kendisi eğlendi, hem de bizlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bu vesile ile kendisine arkadaşlarımız adına çok teşekkür ederim" dedi.


Program, çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. - VAN

Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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