Son Dakika Haberleri: Kahvede inanılmaz olay: Birden masaya yığıldı
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Kahvede inanılmaz olay: Birden masaya yığıldı

12 dakika önce

Bursa'da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kahvede inanılmaz olay: Birden masaya yığıldı, System.String[]
Bursa'da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay, Osmangazi'ye bağlı Tahtakale'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (72), birden masaya yığıldı. Hastürk'ün imdadına koşan arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mülayim Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. Sırtına etraftan atılan bir silahtan çıkan serseri kurşunun girdiği tespit edilen yaşlı adam hemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastürk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırgan ya da saldırganları arıyor.
(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:55 Kaynak: İHA
Tahtakale, Osmangazi, Bursa, Güncel
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