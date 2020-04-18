Karantinada artan talep, kahve fiyatlarına iki ayda yüzde 20'lik ralli yaptırdı.
Karantinada artan talep, kahve fiyatlarına iki ayda yüzde 20'lik ralli yaptırdı. En büyük ihracatçı ülkelerde Covid-19 tedbirleri arz için risk teşkil ediyor. Kahva zincirlerinin kapanması toplam talebi düşürebilir.
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18.04.2020 06:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahvede karantina rallisi - Son Dakika