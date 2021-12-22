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Kahvede nohut hilesine dikkat - Son Dakika

Kahvede nohut hilesine dikkat

22.12.2021 11:17
Kahvede nohut hilesine dikkat

Uzmanlar, standart fiyatların çok altında satılan kahvelerde kavrulmuş nohut olabileceği konusunda tüketicilere uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, standart fiyatların çok altında satılan kahvelerde kavrulmuş nohut olabileceği konusunda tüketicilere uyarılarda bulunuyor.

Kahve uzmanı Yunus Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasa ortalamasının altında satılan kahvelerde kavrulmuş nohut olabileceğine dikkati çekerek, "Kahveyi 60 liraya satmanız imkansız ama içine nohut koyduğunuz zaman oluyor" dedi.

Çakmak, kahve künyelerinde kahvenin ne zaman toplandığı ve kavrulduğunun yazıldığını hatırlatarak vatandaşların kahvelerin künyelerine bakmaları tavsiyesinde bulundu.

İdeal bir Türk kahvesinin şu anda 140-180 lira arasında olduğunu ifade eden Çakmak, "Nitelikli Türk kahvesi kullanılacağı zaman fiyat 250-300 lira bandında. Filtre kahvede ideal içilebilir kahvenin fiyatı ise 200-300 lira arasında. Espresso da aynı şekilde 200-350 liraya kadar artabiliyor. Bu söylediklerim içilebilir kahve. 85 üstü puan alan kahvelerde 500-1000 lira arasında fiyatlar var." diye konuştu.

Çakmak, gıda hilesinin kahve içine kavrulmuş nohut eklenerek yapılabildiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen gün bir müşterinin vasıtasıyla başka bir müşteri beni arayarak kahve almak istediğini söyledi. 'Türk kahvesi ne kadar?' diye sordu. Ben de '140 lira' dedim. İstanbul'da içilebilir bir Türk kahvesi bu. Daha sonra 'Ben bugün 60 liraya kahve aldım' dedi. 'Nasıl olur? O kahveye bakabilir miyim?' diye sordum, getirdi, kahveye baktım. Kahve tadı gelmiyor ama nötr tatlar çok fazla geliyor. Daha sonra kahveyi öğütülmüş olarak getirdi. Kahveyi sererek inceledim, bir tat geliyor.

Bir arkadaşımı çağırdım ve kahvenin 12-13 kere tadımını yaptıktan sonra marketten nohut aldım ve kavurdum. Nohutla beraber karıştırıp aynı oranı buldum. Nohutun kilosu 9 lira. Şu anda çiğ kahve, Brezilya, Türk kahvesinin çekirdeğinin en uygun fiyatı 100-105 lira arasında. Bu paraya aldığınız kahveyi kavuruyorsunuz, ortalama yüzde 13 firesi var. Personel maliyetleri, elektrik, su, doğalgazı koyduğunuz zaman bu kahve size yüzde 30 oranında bir maliyetle yansıyor. Yani bu kahveyi 60 liraya satmanız imkansız ama içine nohut koyduğunuz zaman oluyor. Kahve firması kahveye nohut koymuş. Tabii firmanın ismini öğrenemedik."

Kahveyi çekirdek olarak alın

"Kahve ucuz diye kesinlikle almasınlar." uyarısında bulunan Çakmak, gerçek kahvecilerin taze hasattan kahve yaptığını söyledi.

Vatandaşların ideal, kaliteli bir kahve için daima kahve uzmanlarıyla irtibat halinde olması ve kahveyi çekirdek olarak alması gerektiğini dile getiren Çakmak, aktarlardan ya da kahve firmalarından değirmen alınarak öğütülmesi önerisinde bulundu.

Çakmak, "Nohut kahvesi kıtlık dönemlerinde yapılan bir kahve aslında ama şu anda maalesef piyasadaki bazı dolandırıcıların fiyatı ucuz vermek için yaptığı taktik haline geldi. İnsanlar da kahveyle çok fazla ilgilenmedikleri için 'Kahve olsun yeter, sohbet ediyoruz' diye alıp içiyor ama ondaki tatları, lezzeti anlamak istemiyor. Onun için tüketiciler araştırsınlar veya değirmen alsınlar." ifadelerini kullandı.

Kahvenin, uzun süre ağızdan gitmemesi gereken bir tat bırakması gerektiğini ve bayat ya da çok fazla kavrulmuş kahve içildiği zaman o tadın ağızda hemen kaybolduğunu anlatan Çakmak, "Öğütülmüş kahve alındığı zaman kimse, 'Ben öğütülmüş kahveden lezzet alıyorum' diyemez ya da öğütülmüş bir kahveyi içip 'Bu kahve iyi, bu kahve kötü' de diyemez. Onun için lütfen çekirdek alın" diyerek sözlerini tamamladı.

Kahvede nohut hilesine dikkat
Kahvede nohut hilesine dikkat
Kahvede nohut hilesine dikkat
Kahvede nohut hilesine dikkat
Kahvede nohut hilesine dikkat

Yunus Çakmak, Türk, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahvede nohut hilesine dikkat - Son Dakika


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