Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet eden yaşlı adam öldü
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Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet eden yaşlı adam öldüBURSA - Bursa'da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden yaşlı adam hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:33 Kaynak: İHA
Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet eden yaşlı adam öldü
BURSA - Bursa
'da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Osmangazi
'ye bağlı Tahtakale
'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (72), birden masaya yığıldı. Hastürk'ün imdadına koşan arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Mülayim Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. Sırtına etraftan atılan bir silahtan çıkan serseri kurşunun girdiği tespit edilen yaşlı adam hemen Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Hastürk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
saldırgan ya da saldırganları arıyor.
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