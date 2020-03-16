Kahvede otururken tabancayla vuruldu - Son Dakika
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Kahvede otururken tabancayla vuruldu

6 saat önce

Bursa'da bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi bulunan eski elemanı tarafından tabancayla vuruldu.

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Bursa'da bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi bulunan eski elemanı tarafından tabancayla vuruldu. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçarken, yaralı adam sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Aydın Y., San Sokak üzerinde bulunan kıraathanede otururken, iddiaya göre eski elemanı olan ve aralarında alacak verecek meselesi olan Emir D. gelerek masaya oturdu. Aydın Y. ve Emir D. bir süre konuştuktan sonra Emir D. belinde bulunan tabancayı çıkartarak Aydın Y.'yi bacağından vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, Emir D. olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili çevrede inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Osmangazi, Aydın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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