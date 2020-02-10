Kahvede 'oyun' kavgasında bıçaklı yaralamaya 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahvede 'oyun' kavgasında bıçaklı yaralamaya 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika

Kahvede 'oyun' kavgasında bıçaklı yaralamaya 4 yıl 2 ay hapis

6 saat önce

KAYSERİ'de kahvede oyun oynarken çıkan tartışmada Kenan A.'yı (44) bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uğur A. (45), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahvede 'oyun' kavgasında bıçaklı yaralamaya 4 yıl 2 ay hapis, System.String[]

KAYSERİ'de kahvede oyun oynarken çıkan tartışmada Kenan A.'yı (44) bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uğur A. (45), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Uğur A., kahvede oyun oynarken, elindeki kağıtları diğer oyunculara söylediği iddiasıyla Kenan A. ile tartıştı. Uğur A., Kenan A.'yı sırtından 2 kez bıçaklanarak yaralandı. Gözaltına alınan Uğur A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yaralama' suçundan tutuksuz yargılanan Uğur K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Uğur A., "Maç izlemeye gitmiştim. Kağıtları havaya fırlattı. 'Yavaş ol' dedim. Başka hiçbir şey demedim. Daha önceden tanımıyordum. Maçı izlerken arkamdan gelerek, 2 kez bıçakladı. Acıyı hissettim. Hiçbir şey demeden koşarak ayrıldı. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Uğur A.'ya, 4 yıl 2 ay hapis cezası verirken, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.


Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim
Kendisini tutuklayan polisleri bıçaklayan Özgür Arduç: Bana bakmasaydı boğazına sokacaktım Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:57:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahvede 'oyun' kavgasında bıçaklı yaralamaya 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]