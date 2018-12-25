Kahvede Oyun Oynarken, Dışarı Çıkardığı Ağabeyini Öldürdü (2)
1 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİAntalya'nın Alanya ilçesinde, kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyi Zeydin Y.'yi kurusıkıyla ateş açıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Antalya
'nın Alanya
ilçesinde, kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyi Zeydin Y.'yi kurusıkıyla ateş açıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:49 Kaynak: DHA
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