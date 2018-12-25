Son Dakika Haberleri: Kahvede Oyun Oynarken, Dışarı Çıkardığı Ağabeyini Öldürdü (2)

Kahvede Oyun Oynarken, Dışarı Çıkardığı Ağabeyini Öldürdü (2)

1 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİAntalya'nın Alanya ilçesinde, kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyi Zeydin Y.'yi kurusıkıyla ateş açıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahvede Oyun Oynarken, Dışarı Çıkardığı Ağabeyini Öldürdü (2), System.String[]
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyi Zeydin Y.'yi kurusıkıyla ateş açıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı

Kazada Şehit Olan Polisin Cenaze Töreninde, Nişanlısı Yüzüğünü Gösterip Gözyaşlarına Boğuldu Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:34:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahvede Oyun Oynarken, Dışarı Çıkardığı Ağabeyini Öldürdü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]