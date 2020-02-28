Kahvede pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahvede pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Kahvede pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Kahvede pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralıİZMİR'in Torbalı ilçesinde, Murat Y. (35), aralarında husumet bulunan Yaşar Didin'i (36) kahvehanede pompalı tüfek ile vurarak, yaraladı.

Kahvede pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Murat Y. (35), aralarında husumet bulunan Yaşar Didin'i (36) kahvehanede pompalı tüfek ile vurarak, yaraladı.

Torbalı'da yaşayan Murat Y., saat 09.00 sıralarında, kendisi gibi gündelik işlerde çalışan ve 4 aydır aralarında husumet bulunan Yaşar Didin ile Ertuğrul Mahallesi İlker Doğan Caddesi'ndeki pastanede karşılaştı. Murat Y., takibe aldığı Didin'in aynı cadde üzerindeki kahvehaneye girdiğini gördü. Murat Y., evden pompalı tüfeğini alıp, kahvehanede Didin'i bacağından vurdu. Yaşar Didin, yaralanırken, kahvehanede panik yaşandı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Didin, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Murat Y. de tüfek ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Kahvede pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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