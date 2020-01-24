"Kahvede Şenlik Var" oyunu, Esenyurt'ta sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Kahvede Şenlik Var" oyunu, Esenyurt'ta izleyiciyle buluşacak.

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp Murat Ozan'ın yönettiği eser, 27 Ocak'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin ele alındığı oyunun konusu kısaca şöyle:

"Kadın ve erkek, evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmesiyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Sohbet, evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği eğlenceli bir muhabbete döner."

Eserde, Derya Çetinel, Ertan Kılıç ve Özgür Dereli rol alıyor.