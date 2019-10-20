Son Dakika Haberleri: Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kahvede oyun oynayan Hamza Bilgen (77) ile Nurtaç Bilgiç (54) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kahvede oyun oynayan Hamza Bilgen (77) ile Nurtaç Bilgiç (54) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bilgen'in tabancayla ateş ettiği Bilgiç öldü, ikiliyi ayırmaya çalışan Münir Taş (60) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan Bilgen'in yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, kırsal Epnidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede kağıt oynayan Hamza Bilgen ile masada oyunu izleyen kişilerden Nurtaç Bilgiç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamza Bilgen belindeki tabancayı çekip, ateş etti. Mermiler, Bilgiç'e ve tartışmayı önlemeye çalışan Münir Taş'a isabet etti. İki yaralı kanlar içinde yere yığılırken, Bilgen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kahveye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan ve ağır yaralı oldukları belirlenen 2 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurtaç Bilgiç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Münir Taş ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli Hamza Bilgen'i yakalamak için çalışma başlattı.

Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:30 Kaynak: DHA
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