Son Dakika Haberleri: Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

8 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

Hamza Bilgen'in teslim olduğunu öğrenen Nurtaç Bilgiç'in yakınları, iddiaya göre Bilgen'in Çepnidere Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi. İhbar üzerine, yangına Turgutlu itfaiyesi ve jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında Hamza Bilgen'in ailesinin evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının nasıl ve kimler tarafından çıkartıldığı konusunda Jandarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Turgutlu, Jandarma, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:24 Kaynak: DHA
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